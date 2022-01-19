Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске в 2022 году отремонтируют две дороги в Фокинском районе. Это – улица Шолохова, от переулка 7-го Ноября до улицы Анри Барбюса, и улица Коммунаров ,от улицы Полесской до переулка 7-го Ноября. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

В этом году в регионе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 69,8 километра дорог и восемь мостов.

Для этого выделили больше 2,4 миллиарда рублей из бюджетов различных уровней.

Всего в Брянской области в 2022 году по различным программам планируют провести ремонт 440 километров дорог. На эти цели направят больше восьми миллиардов рублей.

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