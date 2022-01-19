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Общество19 января 2022 12:23

В Брянской области на 6,7 процента снизилось число преступлений

Количество убийств сократилось на 5,9 процента
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области в 2021 году на 6,7 процента снизилось число преступлений. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Убийств и покушений на убийство уменьшилось на 5,9 процента. Меньше стали совершать умышленные причинения тяжкого вреда здоровью. Также уменьшилось число вымогательств, краж, грабежей и хулиганств.

Раскрываемость преступлений выросла на 5,3 процента. На 15,1 процент уменьшилось количество нераскрытых преступлений.

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