Фото: управление лесами Брянской области.

В Брянске скончалась ветеран лесной отрасли Зинаида Кодрученкова. Ее не стало 11 января на 83 году жизни. Об этом сообщают на сайте Управления лесами Брянской области.

В управлении она работала бухгалтером. Зинаида Васильевна была была грамотным, квалифицированным, знающим свое дело специалистом. Честная, порядочная, доброжелательная. Ее уважали коллеги.

Коллеги Зинаиды Васильевны выражают глубокие соболезнования родным и близким.

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