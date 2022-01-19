Жителя Брянска оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие маски в магазине «Пятерочка»

Житель Брянска получил штраф 15 тысяч рублей за посещение магазина «Пятерочка» без маски. Об этом сообщают «Брянские новости».

Мужчину остановили правоохранители и составили на нарушителя административный документ за отсутствие маски в общественном месте.

Оштрафованного и раньше привлекали к ответственности за подобное нарушение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Тогда суд вынес ему штраф 1 тысячу рублей.

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