В Брянске в крещенскую ночь в проруби окунулись 1147 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске в крещенскую ночь с полуночи и до часа ночи в проруби окунулся 451 человек. По сведениям на 11 утра 19 января, купели посетили 1147 человек: в районе ж/д вокзала — 689, в Бежице - 310 и в Белых Берегах - 148. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В этом году в областном центре определили три места для купаний. В Володарсом районе – на Десне в районе городского пляжа; в Фокинском районе – на озере ГРЭС в белых Берегах; в Бежицком районе – на десне в районе ГРК «Бристоль».

- У каждой из купели дежурят спасатели и медработники, подготовлены раздевалки, - говорят в мэрии. - Порядок во время проведения праздника обеспечивают сотрудники полиции.

Купания начались в 22.00 18 января и завершатся они в полночь 19 января.

Всего в Брянской области оборудовали 52 купели. Из них восемь – в открытых водоемах. В крещенскую ночь, на 6 часов утра, в регионе освященные купели посетили 8 тысяч 648 человек. Решились окунуться – 4 тысячи 241 человек. Это на 17 процентов больше, чем год назад. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Купания проходят без происшествий, - говорят в чрезвычайном ведомстве, - Безопасность купающихся обеспечивают 434 человека. Это спасатели, представители правоохранительных органов и медицинские работники. Дежурство продлится до 18 часов сегодняшнего дня.

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