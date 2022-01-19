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Общество19 января 2022 10:15

В Брянске пенсионерка на "зебре" угодила под колеса иномарки

Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске пенсионерка на зебре угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 18 января около 17.23 на улице Горбатова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 31-летняя автомобилистка на «Мерседесе-Бенц» ехала по дороге с односторонним движение со стороны улицы Авиационной в сторону улицы Костычева. Она сбила 63-летнюю женщину на "зебре". Пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

- В ДТП пенсионерка получила перелом костей таза, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали.

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