В Брянске пенсионерка на зебре угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 18 января около 17.23 на улице Горбатова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 31-летняя автомобилистка на «Мерседесе-Бенц» ехала по дороге с односторонним движение со стороны улицы Авиационной в сторону улицы Костычева. Она сбила 63-летнюю женщину на "зебре". Пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

- В ДТП пенсионерка получила перелом костей таза, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали.

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