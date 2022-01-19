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Общество19 января 2022 10:06

На брянской деревообрабатывающей фирме работникам задолжали 250 тысяч рублей

Пять человек полгода не получали зарплату
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянском районе на деревообрабатывающей фирме пятерым работникам полгода не платили зарплату. Задолженность составили около 250 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования, - говорят в надзорном ведомстве. - По результатам их рассмотрения завели уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

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