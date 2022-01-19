Двух жителей Брянска будут судить за смерть знакомого из общей компании

Двух 31-летних жителей Брянска будут судить за смерть приятеля из общей компании. Одного из соучастников еще и за разбой. Пьяные посиделки на День Победы закончились дракой.

По версии следствия, вечером 9 мая прошлого года в квартире на улице Горбатова компания мужчин выпивала. У них возник конфликт. Обвиняемые избили одного знакомого. Один удар они нанесли дверью. От полученных травм потерпевший скончался, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Один из нападавших потребовал от брата умершего деньги. И забрал 24 тысячи рублей, которые ему передали.

- Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде, - говорят в прокуратуре. - Обвиняемым грозит до 15 лет колонии.