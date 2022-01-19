В Навлинском районе при пожаре погибла женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В поселке Пахарь в Навлинском районе во время пожара погибла женщина. На улице Совхозной ночью загорелся двухквартирный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 2.21 в среду, 19 января.

На место выехали две пожарные машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- На тушении работали два пожарных ручных ствола, - говорят в ведомстве. - В 03.22 пожар локализовали, в 04.30 ликвидировали открытое горение.

К несчастью, хозяйку одной из квартир спасти не удалось. Предположительно, женщине было 48 лет.