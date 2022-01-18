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Общество18 января 2022 14:53

В брянских колониях установили купели

Ежегодно в регионе обряд омовения совершают около 300 осужденных
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В брянских колониях установили купели. Ежегодно в регионе в обряде участвуют около 300 осужденных.Об этом 18 января сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Омовение могут совершить все желающие. При этом на состояние здоровья осужденных будут обращать особое внимание.

Настоятели храмов, проведут молебны для освещения воды купелях и благословят всех тех, кто пожелает окунуться.

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