У брянца забрали машину в счет неоплаченных штрафов

У 40-летнего автомобилиста из Бярнска забрали машину в счет неоплаченных штрафов за превышение скорости и другие. На мужчину завели 67 исполнительных производств. Общая сумма штрафов равна 76 тысячам рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Брянской области.

Сначала автомобиль «Тойота Королла» 2013 года выпуска отправили на хранение к матери должника. Водитель не топился погасить задолженность. Тогда приставы собрали документы, позволяющие выставить машину на торги. Иномарку изъяли.

И только эти меры подтолкнули должника после длительных переговоров с ведомством, во время которых мужчина пытался отсрочить погашение долга. Лишенный автомобиля водитель все же оплатил штрафы и исполнительский сбор.

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