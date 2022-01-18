В Брянской области на строительство социально-культурных объектов выделили 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает в пресс-службе правительства региона.

17 января губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание со своими заместителями.

Директор департамента строительства Евгений Захаренко доложил об итогах строительства объектов социально-культурного назначения в прошлом году и планах на 2022-й.

Объем бюджетных инвестиций составил почти 3,3 миллиарда рублей. Работы выполняли по государственным программам и национальным проектам.

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