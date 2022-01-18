Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

За сутки из Брянска вывезли около 3 тысяч тонн снега. Последствия снегопада устраняли 31 самосвал, 14 погрузчиков, 13 тракторов, 11 грейдеров, 2 снегопогрузчика. Остановки, подходы к пешеходным переходам, тротуары чистят 140 дорожных рабочих. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сейчас основная задача коммунальщиков заключается в сгребании снега к обочинам, чтобы освободить от снежной каши проезжую часть, - говорят в мэрии. - Основные работы по вывозу снега начнут к вечеру, когда количество автотранспорта на дорогах Брянска снизится.

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