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Общество18 января 2022 12:34

За сутки из Брянска вывезли около 3 тысяч тонн снега

Остановки и тротуары очищали 140 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

За сутки из Брянска вывезли около 3 тысяч тонн снега. Последствия снегопада устраняли 31 самосвал, 14 погрузчиков, 13 тракторов, 11 грейдеров, 2 снегопогрузчика. Остановки, подходы к пешеходным переходам, тротуары чистят 140 дорожных рабочих. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сейчас основная задача коммунальщиков заключается в сгребании снега к обочинам, чтобы освободить от снежной каши проезжую часть, - говорят в мэрии. - Основные работы по вывозу снега начнут к вечеру, когда количество автотранспорта на дорогах Брянска снизится.

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