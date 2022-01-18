В Брянске в 2021 году под колесами автомобилей погибли пять пьяных пешеходов. 82 – получили тяжелые травмы, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В сего в прошлом году произошло 85 ДТП с нетрезвыми пешеходами.

К административной ответственности за нарушения правил перехода дороги привлекли 13394 пешехода, 5419 водителей, не предоставивших преимущество пешеходам, 3414 водителей, проскочивших на запрещающий сигнал светофора.

- Самое частое нарушение, приводящее к ДТП, которое допускает нетрезвый пешеход, - это пересечение проезжей части вне пешеходного перехода, - говорят в городском ГИБДД. - Реакция у такого человека заторможена, кроме того, находясь под воздействием алкоголя, люди находятся в полу-адекватном состоянии, когда не то что думать о собственной безопасности - посмотреть по сторонам не приходит в голову. Основная часть таких ДТП происходит в темное время суток, когда пешеходы хуже заметны.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»