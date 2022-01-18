В брянском Новозыбкове из-за коронавируса отменили крещенские купания

В брянском Новозыбкове в этом году не будет крещенских купаний. Местные власти объясняют это сложной ситуацией связанной с коронавирусом. Об этом сообщают на сайте районной администрации.

Но по области купания состоятся. В регионе оборудовали 58 купелей. Восемь из них – на открытых водоемах. Водолазы почистили дно. В ночь на 19 января и в течение всего следующего дня у них будут дежурить полицейские, спасатели, медики.

В самом Брянске организовали три купели. Массовые омовения начнут18 января в десять часов вчера и завершат в полночь 19 января.

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