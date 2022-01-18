В Брянске банда банковских мошенников незаконно получила больше 31 млн рублей

В Брянске банда банковских мошенников незаконно заработала больше 31 миллиона рублей. Четверо злоумышленников предстанут перед судом, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с марта 2015 по июнь 2020 года обвиняемые незаконно вывели в нелегальный оборот 1 миллиард рублей наличных денег. Они перечисляли их со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. После деньги перечисляли на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.

- Уголовное дело направили в суд, - говорят в надзорном ведомстве. - Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

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