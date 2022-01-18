Некоторые итоги деятельности ФГБУ «Брянская МВЛ» в сфере фитосанитарии и карантина растений за 2021 год

Фото: ФГБГУ "Брянская МВЛ".

Борьба с болезнями и вредителями растений – важная часть мер, направленных на повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур.

По итогам работы за 2021 года лабораторией экспертизы подкарантинных материалов проведено около 50 тысяч лабораторных исследований подкарантинной продукции, подкарантинного материала. За отчетный период при проведении лабораторных экспертиз в подкарантинной продукции обнаружено 17 видов карантинных вредных организмов в более чем 900 случаях.

В поступающей из зарубежных стран (Турция, Сербия и Республика Северная Македония) подкарантинной продукции (салатах, перце, томатах, клубнике и персиках) в 37 случаях были обнаружены следующие карантинные вредные организмы: западный цветочный трипс, южноамериканская томатная моль, средиземноморская плодовая муха, восточная плодожорка и калифорнийская щитовка.

В семенном материале (семена кукурузы) в 3-х случаях выявлен бактериальный вилт кукурузы (происхождение семенного материала – Новая Зеландия и Австралия).

При проведении гербологической экспертизы зерна и продуктов его переработки отечественного производства в 34-х случаях выявлены семянки карантинных сорных растений горчака ползучего и семена повилики (происхождение продукции Ульяновская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Самарская, Свердловская, Саратовская, Волгоградская области, Краснодарский край, Республика Крым и Р. Башкортостан).

В огурцах свежих (происхождение Краснодарский край) выявлен западный цветочный трипс. В томатах свежих в 2-х случаях (происхождение Калужская область) выявлен вирус мозаики пепино. При лабораторном анализе цветных ловушек в 504 случаях выявлен западный цветочный трипс и в 55 случаях южноамериканская томатная моль.

В прошлом году на территории Брянской области отмечены очаги амброзии (полыннолистной и трехраздельной) и повилики. Эти карантинные сорные растения подавляют культурные растения, иссушают и истощают почву, в результате чего резко снижается урожайность сельскохозяйственных культур. Экономический ущерб от их вредоносности очень существенный.

При обследовании лесных насаждений на территории области зарегистрировано 3 вида усачей рода Monochamus, которые являются переносчиками сосновой стволовой нематоды.

Посредством энтомологической, гербологической, микологической, бактериологической, вирусологической и фитогельминтологической экспертиз специалисты ФГБУ «Брянская МВЛ» проводят исследования на выявление и определение карантинных видов вредителей, сорняков и возбудителей болезней растений, что позволяет не только отслеживать фитосанитарную обстановку области, но и не допустить ввоза и распространения карантинных вредителей и возбудителей заболеваний растений на территории нашей страны.