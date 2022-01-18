В Брянске на новогодних каникулах 36 детей пострадали во время катаний с горок

В Брянске десятки детей пострадали во время катаний с горок на ледянках и ватрушках. В травматологическое отделение детской областной больницы за новогодние каникулы поступило 36 детей. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Чаще всего у маленьких пациентов диагностируют ушибы и переломы рук и ног. Но встречаются и повреждения позвоночника.

Ведь зачастую ребята катаются в небезопасных местах. - с железнодорожных насыпей, горок возле автомобильных дорог.

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