Гендиректора брянской строительной фирмы осудили за взятку в 195 тысяч рублей

Гендиректора брянской строительной фирмы осудили за взятку. Приговор суда вступил в законную силу. В суде установили, что с августа 2018 по декабрь 2019 он через посредника передал 195 тысяч рублей заместителю директора Управления капитального строительства Брянской области за помощь во время приемки выполненных работ по муниципальным и государственным контрактам. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Осужденного оштрафовали на 1 миллион 950 тысяч рублей. Вместе с адвокатом они обжаловали приговор, указывая на невиновность. Но аппеляционная коллегия оставила его в силе.

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