Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 9:06

Руководителя брянского КФХ оштрафовали за невыплату зарплаты

В день увольнения работница хозяйства осталась без денег
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Рогнединском районе руководителя КФХ оштрафовали за невыплату зарплаты. В прокуратуру пожаловалась работница крестьянско-фермерского хозяйства. В день увольнения она не получила зарплату, сообщают в пресс-службе прокуратуры по Брянской области.

- На индивидуального предпринимателя завели административное дело, - говорят в надзорном ведомстве. - Мужчину оштрафовали. Сейчас заработная плата работнику выплачена полностью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»