Руководителя брянского КФХ оштрафовали за невыплату зарплаты

В Рогнединском районе руководителя КФХ оштрафовали за невыплату зарплаты. В прокуратуру пожаловалась работница крестьянско-фермерского хозяйства. В день увольнения она не получила зарплату, сообщают в пресс-службе прокуратуры по Брянской области.

- На индивидуального предпринимателя завели административное дело, - говорят в надзорном ведомстве. - Мужчину оштрафовали. Сейчас заработная плата работнику выплачена полностью.

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