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Общество18 января 2022 8:55

Житель брянской Унечи ответит за убийство 30-летней давности

В пьяной ссоре мужчина убил знакомую, а ее тело кинул в реку
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото6 пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото6 пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жителя брянской Унечи обвиняют убийстве 30-летней давности. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Днем, 12 ноября 1992 года, в прокуратуры Брянской области сообщили о том, что в Унече в реке нашли тело жительницы деревни Воробьевка. Преступление совершил без свидетелей. Оно в то время осталось нераскрытым.

Следователи и полицейские установили лицо, совершившее преступление. Собранные доказательства позволили доказать причастность к убийству женщины ее знакомого жителя Унечи.

Причастность подтвердили и исследование обвиняемого на полиграфе.

Во время дополнительного расследования установили, что ночью,12 ноября 1992 года, пьяный мужчина находился в районе одного из домов по улице Ленина. Он встретил свою знакомую. Внезапно между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева мужчина не меньше 20 раз ударил ее ногами по голове, телу, рукам и ногам. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый перетащил тело потерпевшей под автомобильный мост через реку Унеча и сбросил его в воду.

- В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы прокурору для изучения и рассмотрения вопроса о направлении в суд, - говорят в Следственном комитете.

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