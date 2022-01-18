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Общество18 января 2022 7:12

Под брянским Карачевом водитель легковушки не справился с управлением и угодил в кювет

Пострадала 58-летняя пассажирка автомобиля
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Под брянским Карачевом водитель легковушки при обгоне не справился с управлением, угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 17 января около полудня на 94 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Бярнской области.

По предварительной информации, 60-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта» ехал в сторону Брянска. Он решил обогнать впереди идущую машину, но не справился с управлением. Из-за этого «Лада Гранта» съехала в кювет и опрокинулась.

- В ДТП пострадала 58-летняя пассажирка, - говорят в Госавтоинспекции. – У женщины диагностировали перелом правой ключицы со смещением. Пострадавшей назначили лечение и отпустили домой.

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