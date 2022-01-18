В Брянской области на борьбу со снегом вышли 244 машины

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области на борьбу с последствиями снегопада вышли 244 снегоочистительные и пескораспределительные машины. За сутки на дороги региона высыпали 2934 тонны песко-соляной смеси, обработали 2181 километров автодорог, очистили от снега 7621 километр автодорог и 2440 километров обочин. Об этом 18 января сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

- Техника работала всю ночь, - говорят в управлении автомобильных дорог. - Сейчас на автодорогах региона также работает специализированная дорожная техника. Все машины оборудованы системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС. Дорожно-транспортных происшествий по вине дорожных служб не произошло.

Водителей просят планировать поездки с учетом погодных условий.

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