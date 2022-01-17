Главного врача брянской больницы осудят за смерть шести пациентов. Руководителя межрайонного лечебного учреждения обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и больше лиц. об этом сообщает «Провинция.ру».

Главный врач подписал приказ и допустил к работе на аппаратах ИВЛ сотрудника, который не прошел обязательного технического обучения.

Работник повысил давление в системе кислородоснабжения, обеспечивающей бесперебойную работу аппаратов ИВЛ. Из-за этого они вышли из строя.

На аппаратах ИВЛ находились шесть пациентов. Резкое прекращение вентиляции легких привело к удушью и отеку легких. Это стало причиной смерти.

Что будет с главным врачом, решат в суде.

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