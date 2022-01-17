В Брянской области за год на 20 процентов подорожали мясо и макароны

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

На Брянщине с декабря 2020 по декабрь 2021 больше всего повысились цены на мясо, мясо птицы и макароны. Эти продукты подорожали на 20 процентов. Об этом сообщают в Брянскстате. На 18 процентов подорожали крупы и бобовые. На 16 процентов – плодоовощная продукция, в том числе и картофель. На14 процентов увеличилась стоимость сахара и яиц. На 13 процентов выросла цена на рыбу и морепродукты, на 12 процентов – на продовольственные товары.

Зато снизилась цена на подсолнечное масло – на 11,5 процента. В целом цена на продукты увеличилась на 11,5 процента.

В списке непродовольственных товаров больше всего подорожали строительные материалы. На них цена поднялась на 25 процентов. Сигареты стали стоить дороже на 16 процентов, медикаменты – на 12 процентов. Цена на бензин повысилась на 8,5 процента.

За последний месяц индекс потребительских цен увеличился на 1,18 процента. Стоимость минимального продуктового набора подорожала на 2,03 процента.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»