В Брянск в первом полугодии 2022 года поступит первая партия новых троллейбусов

В Брянске в первой половине 2022 года планируют приобрести первую партию троллейбусов – 2/3 подвижного состава. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Новых троллейбусов всего намечают закупить около 100 машин. Проект модернизации городского электрического транспорта обойдется в четыре миллиарда рублей. После модернизации число перевезенных пассажиров смогут увеличить в 2,5 раза.

- В ближайшее время на маршруты выйдут новые автобусы, - сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. - Необходимо ускорить процедуру закупки троллейбусов. Кроме того сконцентрировать все ресурсы, воспользоваться опытом других регионов, наработками специалистов, чтобы качественно и эффективно выполнить весь комплекс запланированных работ. Реализация проекта станет одним из важнейших шагов в продолжающейся системной работе по совершенствованию транспортного обслуживания населения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»