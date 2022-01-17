В Брянске пенсионерка перевела телефонным мошенникам 100 тысяч рублей

В Брянске 79-летняя женщина попалась на уловку телефонных мошенников. Жительнице Советского района с незнакомого номера позвонил якобы сотрудник правоохранительной структуры и сообщил, что ее родственницу задержали за преступление. Но за определенную сумму денег ситуацию можно урегулировать. Желая помочь родственнице, она перевела на указанный счет 100 тысяч рублей. Лишь через некоторое время женщина поняла, что ее обманули. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

На прошлой неделе в полицию поступило 25 сообщений о происках мошенников обманутые брянцы пополнили кошельки аферистов на 3 миллиона 205 тысяч 400 рублей.

- Больше чем в половине случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков, говорят в полиции. - Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также – сколько денег находится на счету. Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших уходили преступникам, становилось SMS-сообщение с кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику

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