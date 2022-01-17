В Брянской области осудят 11 наркосбытчиков

В Брянской области перед судом предстанут 11 участников преступного сообщества. Уголовное дело завели на жителей Брянской, Псковской и Смоленской областей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия с сентября 2020 по март 2021 они в составе преступного сообщества с помощью интернет-мессенджеров осуществляли оптовые перевозки и сбыт наркотических средств и психотропных веществ. С помощью «закладок» они сбыли больше 2,5 килограмма синтетических наркотиков на территориях Брянской и Смоленской областей. Полученный от незаконной деятельности доход в размере более 2, 5 миллиона рублей они легализовали посредством совершения различных банковских операций.

- Уголовное дело передали в Советский районный суд Брянска, - говорят в надзорном ведомстве. – злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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