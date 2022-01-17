За 2021 год ФГБУ «Брянская МВЛ» приняло участие в 142 раундах МСИ

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

С целью подтверждения достигнутого уровня точности измерений, а также для наиболее эффективной оценки работы лаборатории в 2021 году регулярно проводился внешний лабораторный контроль посредством участия в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ), организованных как национальными, так и международными провайдерами.

Всего с января по декабрь 2021 году учреждение приняло участие в 142 раундах МСИ по 583 показателям. Все результаты раундов удовлетворительные.

В национальных раундах МСИ, предоставленных ФГБУ ЦНМВЛ, ФГБУ «ВНИИКР», ФГБУ «Центр оценки качества зерна», ФГБУ «ВГНКИ» (совместно с ФАУ НИА), УНИИМ-филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, АНО «Роскачество», ФГБУ «Белгородская МВЛ», ФГБУ «Краснодарская МВЛ», ФГБУ «ВНИИЗЖ», были проведены исследования в области диагностики болезней животных, карантина растений, семеноводства, исследования пищевой продукции и кормов, объектов окружающей среды, зерна и продуктов его переработки. Всего учреждение приняло участие в 137 раундах, организованных национальными провайдерами, по 571 показателю. Все результаты раундов удовлетворительные.

Международные раунды МСИ организованы Международной ассоциацией по контролю качества семян – ISTA (Швейцария), ООО «Европейский учебно-консультационный центр». Всего учреждение приняло участие в 8 раундах, организованных международными координаторами, по 24 исследованиям. Результаты удовлетворительные.

Высокий профессиональный уровень коллектива референтного центра Россельхознадзора позволяет эффективно решать поставленные задачи, а успешное участие в МСИ подтверждает достоверность испытаний, проводимых в ФГБУ «Брянская МВЛ».