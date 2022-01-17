Фото: департамент культуры Брянской области.

Брянский ансамбль «Зарянка» стал победителем Международной премии. В Санкт – Петербурге прошел финал IV Международной премии в области культуры и искусства «Время талантов». «Зарянка» победила, сообщают в пресс-службе регионального департамента культуры.

Артисты выступили с композицией «Пришла коляда». Жюри высоко оценило ее и удостоило ансамбль под руководством Татьяны Ситниковой диплома Лауреата I степени.

Также дипломы вручили солистам коллектива - Алене Баевой, Алине Манджос, Таисии Рыжовой, Владиславу Киселеву, Александру Досугову, Арине Липской, Анастасии Черновой, Марии Осипенко и Александру Усикову. Также в рамках проведения финала премии «Время талантов» ансамбль «Зарянка» поучаствовал в мастер – классе по актерскому мастерству.

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