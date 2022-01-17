В Брянске за неделю поймали 37 безмасочников

В Брянске за неделю с 10 по 16 января поймали 37 безмасочников. На нарушителей составили протоколы: 12 – на продавцов, 25 – на покупателей. Межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего - 406 предприятий, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В выходные, 22 и 23 января, поймали 13 нарушителей масочного режима. Три административных документа выписали на продавцов, 10 – на покупателей. Обошли 149 предприятий торговли.

- В регионе сохраняется масочный режим, контрольные проверки его соблюдения по-прежнему будут проходить в ежедневном режиме, - сообщают в мэрии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»