В Брянске иностранца арестовали за употребление наркотиков без назначения врача

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске гражданина ближнего зарубежья арестовали на 10 суток за употребление наркотиков без назначения врача. 20-летнего молодого человека задержали в Советском районе. При себе у него оказалось 64 свертка.

- По результатам проведенных исследований сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД вынесли заключение, что изъятым веществом является героин общим весом 117 граммов, - говорят в полиции.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере».