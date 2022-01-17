В Брянске пьяная женщина ударила ножом в грудь супруга

Жительницу Брянска признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супругу. Женщине нащначили год колонии общего режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 15 марта прошлого года пьяная женщина была у себя дома. Она поссорилась с мужем и ударила его ножом в грудь.

- При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, - говорят в прокуратуре. - Жена оказала потрепевшему первую помощь, сотрудничала со следствием, признала вину, раскаялась и помирилась с супругом.

Приговор пока не вступил в законную силу.