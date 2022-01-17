В Брянске завели уголовное дело за надписи о наркотиках на памятнике архитектуры

В Брянске завели уголовное дело за повреждение памятника архитектуры. Виновным грозит до трех лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На фасаде дома №10 на проспекте Ленина нанесли надписи о продаже наркотиков. Оказалось, что дом является объектом культурного наследия.

- Размещение трафаретных надписей на фасаде существенно ухудшает визуальное восприятие, а также обезображивает исторический вид данного объекта культурного наследия, - говорят в надзорном ведомстве. - Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.