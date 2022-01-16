В Брянске самыми аварийными назвали улицы Советскую и Почтовую, а также перекресток Советской и Горбатова. На первом участке часто под колеса автомобилей попадали пешеходы, а на втором - происходило столкновение машин. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В Госавтоинспекции подвели итоги аварийности за прошлый год.

За 12 месяцев прошлого года зафиксировали 239 ДТП. В них девять человек погибли, а 294 - получили различные травмы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»