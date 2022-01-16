В брянской Злынке в 2022 году отремонтируют два двора

также планируют благоустроить вход в городской парк

В брянской Злынке в 2022 году отремонтируют два двора. Объекты находятся на территории многоквартирных домов в районе переулка и улицы Советской. Их приведут в порядок по программам «Инициативное бюджетирование» и «Комфортная городская среда». Также планируют благоустроить территорию входа в городской парк и установить там ограждение. Об этом сообщают в администрации Злынковского района.

В прошлом году в районе в четырех поселения реконструировали воинские захоронения и памятники летчикам. Погибшим в годы Великой Отечественной войны. В благоустроенном сквере имени Сычева установили фонтан

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