В брянской Жуковке задержали мужчину за фальшивые документы на оружие. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Фальшивые документы предъявил 58-летний мужчина. Он хотел продлить лицензию на приобретение газовых пистолетов, револьверов и оружия, которые предназначаются для ношения с казачьей формой.

Росгвардейцы выяснили, что мужчина не проходил курс обучения правилам безопасного обращения с оружием. Документ, свидетельствующий о проверке знаний, ему не выдавал никто. Решают вопрос о заведении уголовного дела.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»