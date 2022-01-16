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Общество16 января 2022 8:03

В брянской Жуковке задержали мужчину за фальшивые документы на оружие

Решают вопрос о заведении уголовного дела
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянской Жуковке задержали мужчину за фальшивые документы на оружие. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Фальшивые документы предъявил 58-летний мужчина. Он хотел продлить лицензию на приобретение газовых пистолетов, револьверов и оружия, которые предназначаются для ношения с казачьей формой.

Росгвардейцы выяснили, что мужчина не проходил курс обучения правилам безопасного обращения с оружием. Документ, свидетельствующий о проверке знаний, ему не выдавал никто. Решают вопрос о заведении уголовного дела.

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