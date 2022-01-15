Брянцам грозит опасность возле ТЦ «Никита»

Фото: vk.com.

Жителей Брянска предупредили об опасности возле торгового центра в Бежицком районе по улице Ульянова. С крыши здания на тротуар скатываются ледяные глыбы.

Об этом 14 января сообщили в соцсети в одной из групп ВКонтакте горожане.

Пострадавших пока нет.

Напомним. Раньше этот торговый центра принадлежал семье Александра коломейцева. Его назвали в честь сына бизнесмена – «Никита». После он продал ТЦ Роману Семиохину

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