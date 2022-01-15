Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 января 2022 8:47

Брянцам грозит опасность возле ТЦ «Никита»

Об этом рассказали в соцсетях
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: vk.com.

Фото: vk.com.

Жителей Брянска предупредили об опасности возле торгового центра в Бежицком районе по улице Ульянова. С крыши здания на тротуар скатываются ледяные глыбы.

Об этом 14 января сообщили в соцсети в одной из групп ВКонтакте горожане.

Пострадавших пока нет.

Напомним. Раньше этот торговый центра принадлежал семье Александра коломейцева. Его назвали в честь сына бизнесмена – «Никита». После он продал ТЦ Роману Семиохину

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»