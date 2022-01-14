В ДТП на "Кремнии" в Брянске пострадал 28-летний водитель иномарки

В Брянске в ДТП на улице Красноармейской пострадал 28-летний водитель автомобиля "Фольксваген Пассат". Мужчину с различными травмами госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария случилась около половины девятого утра в пятницу, 14 января. 42-летний водитель "Опеля Астра" двигался со стороны улицы Авиационной. На "Кремнии" он поворачивал налево на светофоре. Но не уступил дорогу встречной машине. Иномарка столкнулась с "Фольксвагеном", за рулем которого был 28-летний автомобилист.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.