Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 января 2022 13:05

В ДТП на "Кремнии" в Брянске пострадал 28-летний водитель иномарки

На дороге столкнулись две машины, одна из них врезалась в столб
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Брянске в ДТП на улице Красноармейской пострадал 28-летний водитель автомобиля "Фольксваген Пассат". Мужчину с различными травмами госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария случилась около половины девятого утра в пятницу, 14 января. 42-летний водитель "Опеля Астра" двигался со стороны улицы Авиационной. На "Кремнии" он поворачивал налево на светофоре. Но не уступил дорогу встречной машине. Иномарка столкнулась с "Фольксвагеном", за рулем которого был 28-летний автомобилист.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.