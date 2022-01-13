В Брянске предпринимателя оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку сотруднику УФСБ

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске осудили предпринимателя за взятку сотруднику УФСБ. За совершение заведомо незаконных действий мужчина дал работнику Управления 50 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ведомства.

В СУ СКР по Брянской области на основании предоставленных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности завели и расследовали уголовное дело.

В декабре 2021 года Советский районный суд Брянска признал обвиняемого виновным и оштрафовал его на 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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