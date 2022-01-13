ВТБ Лизинг профинансировал экскаватор CASE стоимостью 26,5 млн руб. для добычи нерудных материалов в Калужской области

Фото: ВТБ.

ВТБ Лизинг передал гидравлический экскаватор CASE серии CX 500C предприятию по добыче природных ресурсов в Туле. Техника стоимостью 26,5 млн руб. приобретена на условиях финансового лизинга сроком на три года с авансом 10%. Поставщиком выступил СГМ-ГРУПП, официальный дилер техники CASE в России.

Новый экскаватор CASE будет использоваться на карьере Борщевский в Калужской области для разработки грунта с целью добычи нерудных полезных ископаемых – глины и известняка.

Гидравлический экскаватор CASE серии CX 500C предназначен для выполнения выемочно-погрузочных работ при возведении зданий и сооружений, добыче полезных ископаемых открытым способом в карьерах, строительстве трубопроводов и объектов транспортной инфраструктуры. По данным автопроизводителя, гидравлическая система с электронным управлением (CIHS) гарантирует точное управление машиной при значительной экономии энергии и топлива на любом этапе рабочего цикла. Технология Spool Stroke Control (SSC) регулирует скорость потока в зависимости от условий эксплуатации. Также благодаря режимам H/SP и автоматическому форсированию до 10% увеличивается производительность.

Лизинговая сделка была оформлена в подразделении ВТБ Лизинг в Туле. Компания работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Лицензия №1000.