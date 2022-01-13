В Брянске умерла бывший руководитель отдела соцзащиты Раиса Шуршалова

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске умерла бывший руководитель отдела социальной защиты населения Раиса Шуршалова. Ветеран труда скончалась в возрасте 80 лет. Об этом 13 января сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Много лет Раиса Ефимовна возглавляла отдел соцзащиты населения в Володарском районе. Женщин была членом Совета старейшин при Главе Брянской городской администрации. Даже выйдя на пенсию, она вела активную общественную работу: оказывала помощь людям. Попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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