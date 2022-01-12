В Дубровском районе малознакомая женщина ограбила 63-летнего мужчину

В Дубровском районе малознакомая женщина во время распития спиртных напитков украла у 63 – летнего мужчины 20 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.

Пропажу потерпевший обнаружил после ухода гостьи. Полицейским удалось найти злоумышленницу и доказать ее причастность к преступлению. Ей оказалась 49-летняя жительница соседней деревни. Она сама призналась, что украла деньги в тот момент, когда хозяин дома отвлекся.

- На женщину завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в полиции.

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