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Общество12 января 2022 13:20

В Дубровском районе малознакомая женщина ограбила 63-летнего мужчину

После ее ухода у потерпевшего пропали 20 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Дубровском районе малознакомая женщина во время распития спиртных напитков украла у 63 – летнего мужчины 20 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.

Пропажу потерпевший обнаружил после ухода гостьи. Полицейским удалось найти злоумышленницу и доказать ее причастность к преступлению. Ей оказалась 49-летняя жительница соседней деревни. Она сама призналась, что украла деньги в тот момент, когда хозяин дома отвлекся.

- На женщину завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в полиции.

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