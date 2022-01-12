Брянских медиков беспокоит риск заболевания омикроном детей. Об этом шла речь на заседании регионального оперативного штаба 11 января.

Санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова напомнила, что по последним сведениям медицинской статистики, во всем мире новый штамм коронавируса «омикрон» все чаще поражает более молодое поколение, в первую очередь подростков и детей.

- Особую тревогу вызывает риск заболевания детей, - сказала санитарный врач. - «Омикроном» поражается более молодое поколение, в первую очередь подростки и дети. Если среди взрослой категории населения очень много вакцинированных и переболевших, то наши дети остаются беззащитными. Особое внимание надо обратить на образовательные и детские учреждения. Также необходимо подготовить лечебные учреждения и, в первую очередь, первичное звено к работе по оказанию медицинской помощи этой группе населения. Несмотря на значительно улучшающуюся на сегодняшний день обстановку с распространением новой коронавирусной инфекцией мы прогнозируем рост заболеваемости. И надо быть готовыми к увеличению числа заболевших.

Кстати, сейчас в ковидных госпиталях лечатся 1055 человек. Из них 8 детей.

Стало известно, что в Брянскую область поступит вакцина от коронавируса для подростков «Гам-Ковид-Вак-М». Препарат предназначен для детей от 13 до 18 лет.

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