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Общество12 января 2022 12:39

В Брянске воспитанники колонии помогли очистить от снега территорию социального центра

Трудные подростки участвовали в волонтерском движении
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянске воспитанники колонии помогли очистить от снега территорию социально центра «Наши дети». Они убирали снег в рамках волонтерского движения Брянской городской общественной организации родителей детей-инвалидов Всероссийского общества инвалидов. Об этом сообщают в пресс-службе УФИСН России по Брянской области.

Подростки с положительной характеристикой убрали снег с подъездной дороги к центру, а также с крыльца и пешеходных дорожек

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