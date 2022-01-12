На 54-м году жизни умер бывший военный комиссар Жуковского и Дятьковского районов

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянской области на 54-м году жизни скончался ветеран внутренних войск полковник запаса Александр Малюх. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Александр Павлович родился и вырос в Одессе. В 1991 году закончил Ташкентское высшее танковое командное училище. Начал службу в Тирасполе на должности командира танкового взвода. После проходил службу в Новочеркасске.

В 2005 году окончил Общевойсковую академию Министерства обороны. Алекснадра Малюха назначили начальником штаба в/ч 6703 в Брянске. После служил в должностях командира в/ч 3678 в Десногорске, командира в/ч 6703 в Брянске и командира в/ч 3792 в Москве.

Александр Павлович - участник боевых действий в Приднестровье, Карабахе и на Северном Кавказе. В 2015 году был уволен с военной службы и работал на должности военного комиссара Жуковского, Дятьковского районов и города Фокино Брянской области.

- Всю свою жизнь Александр Павлович посвятил служению Отечеству, - говорится в соболезновании. - Был предан своей профессии и внес неоценимый вклад в развитие войск правопорядка.