Фото: "Брянский автобус", vk.com.

В Брянске из-за снежных валов автобусы и маршрутки не подъезжают к остановкам. Пассажиры выходят из них чуть ли не на дорогу. Горожане вынуждены преодолевать снежные валы и накаты. Чтобы добраться до автобусов. Об этом сообщают в соцскти ВКонтакте в группе «Брянский автобус».

- Передайте, пожалуйста, огромный "привет" и "благодарность" водителям первых двух автобусов, особенно АН 015 (тут еще и хамоватому кондуктору отдельная, "благодарность)", - пишет возмущенная пассажирка. - Причем конкретно этот автобус не подъехал ко всем остановкам, которые были, пока я на нем ехала.

Есть и другие комментарии:

- Наоборот спасибо водителям, что оставляют такой промежуток и можно подойти к нему, а не скатиться по снежному завалу под автобус, - пишет другой пассажир. - Здесь вопрос к дорожникам больше. Почему лед никто не посыпает и завалы не убирают? Из за этого автобусы аж заносит или они просто как на лыжах подъезжают к остановке.

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