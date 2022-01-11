В больницу Климовского района доставили аппарат УЗИ

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В центральную районную больницу Климовского района доставили ультразвуковой диагностический аппарат. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Аппарат установили в поликлинике в кабинете ультразвуковой диагностики. Жители Климовского района смогут по направлению врачей пройти на нем обследование.

Аппарат УЗИ экспертного класса получили по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

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