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Общество11 января 2022 8:51

В Брянской области на новогодних праздниках наказали трех охотников-нарушителей

Они нарушили правила владения гражданским оружием
Марина АНТОНОВА
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Фото: управление Росгвардии по Брянской области.

Фото: управление Росгвардии по Брянской области.

В Брянской области за нарушение правил оборота гражданского оружия наказали трех охотников. Рейды проводили на новогодних праздниках в Красногорском, Клинцовском, Почепском, Дятьковском, Жуковском, Дубровском районах и у города Сельцо. В них участвовали полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии, сообщают в пресс-службе силового ведомства.

- Три владельца оружия были привлечены к административной ответственности за нарушения установленных правил оборота оружия, сроков регистрации оружия и постановки, а также за нарушение правил охоты, - сказал подполковник полиции Андрей Борисов. - Изъято две единицы гражданского оружия.

В Брянской области 31 тысяча владельцев гражданского оружия. У них в собственности находятся 52 тысячи единиц оружия. В прошлом году правоохранители составили 1,2 тысячи административных протоколов на нарушителей, изъяли 800 единиц оружия и больше трех тысяч патронов.