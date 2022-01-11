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Происшествия11 января 2022 7:45

Жительница Карачевского района до смерти забила подругу

23-летняя девушка была пьяна
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

23-летнюю жительницу Карачевского района подозревают в том, что она до смерти избила своюзнакомую. Преступление совершали в ночь с 5 на 6 января, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, пьяная девушка была у себя дома на улице Молодежной в селе Вельяминова. Она поссорилась с подругой. И стала бить ее: по голове, телу, рукам и ногам. От травм потерпевшая умерла.

- Подозреваемой предъявили бвинение, - говорят в СКР. - По ходатайству следственного органа судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.